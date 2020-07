Lazio, giocatori e staff medico litigano per gli infortuni. Lotito è furioso. La società smentisce (Di domenica 12 luglio 2020) Le inseguitrici della Juventus sono alle prese con degli autentici psicodrammi. Non bastava la crisi interna all’Inter, con i calciatori che contestano ad Antonio Conte i metodi di allenamento e il rapporto tra l’allenatore e la dirigenza del club ormai ai ferri corti. Anche la Lazio si trasforma in una polveriera. Almeno stando al resoconto dei quotidiani. La squadra di Inzaghi ieri ha portato a casa la terza sconfitta consecutiva, certificando il netto crollo psicologico avvenuto dopo la sosta. Il Corriere dello Sport scrive che il presidente Lotito ha lasciato lo stadio Olimpico subito dopo il gol di Caputo che ha portato la vittoria al Sassuolo. Era “avvilito e furibondo”: “all’1-2 di Caputo è balzato dal seggiolino, s’è tolto la mascherina e ha iniziato ad incamminarsi verso l’uscita. ... Leggi su ilnapolista

