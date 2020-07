Juventus, ottime notizie dall’infermeria: Merih Demiral torna in gruppo (Di domenica 12 luglio 2020) Il pareggio ottenuto ieri sera all’Allianz Stadium contro l’Atalanta ha fatto fare alla Juventus di Maurizio Sarri un enorme passo avanti verso lo scudetto. Dopo l’incredibile sconfitta di Milano nel turno precedente con il Milan, la squadra bianconera ha evitato il peggio grazie a due calci di rigore realizzati da Cristiano Ronaldo. Un pareggio che, anzi, ha addirittura permesso di portare a +8 il vantaggio sulla seconda della classe e che permette di preparare con maggiore tranquillità il prossimo impegno, quello del Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Ed è proprio in vista dell’impegno di mercoledì (ore 21.45) che la squadra juventina oggi si è nuovamente ritrovata al JTC Continassa: lavoro di recupero e palestra hanno impegnato i giocatori scesi campo ieri contro gli orobici ... Leggi su sportface

Juventus - ottime notizie per Sarri : Demiral in gruppo Merih Demiral è tornato a lavorare in gruppo : il difensore della Juventus si è allenato con la squadra e attende il rientro in campo Merih Demiral è tornato a lavorare in gruppo dopo aver quasi concluso il percorso di ...

Merih è tornato a lavorare in : il difensore della si è allenato con la squadra e attende il rientro in campo Merih è tornato a lavorare in dopo aver quasi concluso il percorso di ... Infortuni Juventus - ottime notizie da Chiellini e Bentancur : la data del rientro Infortuni Juventus – Giorgio Chiellini è pronto a rientrare in campo. Il centrale, ieri sera, era regolarmente allo stadio in borghese e potrebbe giocare anche nel match della prossima giornata. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ...

sportface2016 : #Juventus Ottime notizie dall'infermeria: Merih #Demiral torna ad allenarsi col gruppo - calciomercatoit : ???? #Juventus, ottime notizie per #Sarri: #Demiral torna a lavorare in gruppo - zazoomnews : Juventus ottime notizie per Sarri: Demiral in gruppo - #Juventus #ottime #notizie #Sarri: - Mirko799 : RT @valerioj000: Primo anno al Chelsea: Europa League. Primo anno alla Juventus: scudetto. Non male per uno che non vince mai. Poi ci aggiu… - disneymarty : RT @valerioj000: Primo anno al Chelsea: Europa League. Primo anno alla Juventus: scudetto. Non male per uno che non vince mai. Poi ci aggiu… -