I tocchi di de Ligt | i precedenti dell’andata e i rigori dubbi | reazioni scatenate dopo Juve-Atalanta FOTO

Un punto molto importante per la Juventus. Fondamentale. E che avvicina sempre di più allo scudetto. Ma tutti i meriti vanno all'Atalanta che ha disputato l'ennesima partita entusiasmante contro una squadra nettamente superiore. Ma l'11 di Gasperini è in un momento di forma fisico e mentale davvero invidiabile, ieri ha tenuto il pallino del gioco in mano proprio come una grande squadra. Ha trovato due gol molto belli, che sono stati pareggiati da due penalty trasformati da Cristiano Ronaldo. E come al solito non sono mancate le polemiche post-partita e che stanno infiammando i social. Nel mirino sono finiti i calci di rigori concessi proprio ai bianconeri, considerati per molti troppo eccessivi. Bisogna fare una premessa, la regola sui calci di rigore c'è ed è molto discutibile

