Guida Tv Lunedì 13 luglio 2020

Guida Tv Lunedì 13 luglio

Cosa c'è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv lunedì 13 luglio

Rai 1
ore 20:30 Techetechetè – C'era una volta Ennio 
ore 21:25 Il Giovane Montalbano 2×01 (replica) L'uomo che andava appresso ai funerali – Montalbano è alle prese con uno strano omicidio di un uomo tranquillo 
ore 23:40 Sette Storie – Info 

Rai 2
ore 21:05 Tg2 Post
ore 21:20 Made in Sud Quarta Puntata 
ore 23:40 90° minuto 

Rai 3
ore 20:25 La Dedica
ore 20:45 Un Posto Al Sole (nuovi episodi)
ore 21:20 Il Colpevole – The Guilty Asger Holm è un agente di polizia che si è messo nei guai e per questo è stato confinato a rispondere al numero d'emergenza insieme a più anziani colleghi. Vive questo lavoro con ...

