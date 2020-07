Devolver Digital: Tutte le novità annunciate (Di domenica 12 luglio 2020) Ieri sera si è tenuto il breve evento di Devolver Digital, durante il quale sono state annunciate e mostrate alcune interessanti novità che vi riportiamo a seguire. Devolver Digital: Annunci e Trailer Partiamo con il primo Gameplay di Shadow Warrior 3, il nuovo capitolo della serie previsto per il 2021 e ambientato nuovamente nel Giappone Feudale. I giocatori dovranno avanzare nei panni di Lo Wang e il suo ex datore di lavoro Orochi Zilla, tagliuzzando e smembrando ogni mostro capiti a tiro, provenienti dal folklore nipponico. Durante l’evento Fall Guys si è mostrato in un nuovo Trailer, il quale ha svelato la data di uscita. Ci stiamo riferendo al Battle Royale colorato in arrivo sia su PC che PS4 il 4 Agosto. Sviluppato da MediaTonic, il gioco presenta ... Leggi su gamerbrain

