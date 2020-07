Covid in Italia: costante calo di contagi e decessi. La regione più colpita resta la Lombardia (Di domenica 12 luglio 2020) Frena la risalita dei contagi. L'ultimo bollettino del ministero della salute - aggiornato all'11 luglio - segna 188 nuovi casi, il giorno prima erano stati 276. Scendono anche i decessi, 7 nelle ... Leggi su tg.la7

