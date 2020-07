Coronavirus, impennata di casi in tutto il mondo nelle ultime 24 ore a causa dei superdiffusori: “L’Italia non ne è fuori” (Di domenica 12 luglio 2020) Un nuovo record di casi di Coronavirus è stato registrato nel mondo. nelle ultime 24 ore, in base a quanto annunciato dall’Oms, i nuovi casi registrati sono stati 219.983 per un totale di 12.322.395 pazienti a livello globale. I decessi sono stati 556.335 dall’inizio del contagio. Era andata peggio il giorno precedente. I nuovi casi registrati il 10 luglio, infatti erano 228.186, con un incremento l’incremento di 23.219 casi rispetto a giovedì, pari all’11,33%. Venerdì sono anche morte nel mondo 5.568 persone di o per Coronavirus. Galli: “Il virus corre grazie ai superdiffusori” L’impennata di casi di ... Leggi su meteoweb.eu

Coronavirus, Galli: «È evidente il virus corre grazie ai super diffusori»

L’infettivologo dell’ospedale Sacco: «In Italia ci sono infezioni nuove, non sono più soltanto vecchi contagi». Sulla scuola: «Piuttosto che distanziare i bambini serve una buona sorveglianza sanitari ...

Coronavirus, ultime notizie: oggi 7 decessi e 306 guariti in Italia

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 11 luglio. Secondo i dati del l’ultimo bollettino, i nuovi casi da Coronavirus in Italia sono 188 mentre i decessi nelle ...

