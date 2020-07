Brozovic nei guai, passa con il rosso e non supera l’alcoltest: patente ritirata (Di domenica 12 luglio 2020) Nuova disavventura che riguarda il calciatore dell’Inter Brozovic. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ nella notte tra venerdì e sabato il croato passava con la sua Rolls Royce in zona Porta Genova. Dopo un semaforo rosso non rispettato, l’auto è stata fermata da una pattuglia dei Carabinieri. Il croato è stato sottoposto al test del palloncino ed è risultato leggermente oltre i limiti consentiti. La patente è stata ritirata. Non è un buon momento per il calciatore dentro e fuori dal campo. Adesso questa nuova disavventura. Notizie del giorno – Rissa sfiorata spogliatoio Lazio, “l’affascinante” acquisto del Napoli, lutto nel mondo del calcioL'articolo Brozovic nei guai, ... Leggi su calcioweb.eu

Inter - Brozovic : nessuno in Serie A è più preciso nei passaggi Brozovic è fondamentale nella manovra dell’Inter. Il centrocampista croato è il giocatore che effettua più passaggi riusciti in Serie A Grazie a Spalletti, Brozovic è diventato uno dei vertici bassi migliori del ...

