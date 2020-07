Aggressione razziale contro Beatrice Ion. E il padre per difenderla finisce in ospedale (Di domenica 12 luglio 2020) La 23enne nazionale paralimpica di basket insultata ad Ardea, vicino Roma, da un uomo che le contestava il parcheggio per disabili. La testimonianza: «Attimi di terrore, mi urlava: handicappata e straniera di m.. tornatene a casa. In Italia c’è un problema» Leggi su corriere

Corriere : «Handicappata, straniera di m..» Aggredita la stella di basket paralimpico, il padre in... - Corriere : «Handicappata, straniera di m..» Aggredita la stella di basket paralimpico, il padre in ospedale - ladyonorato : Un individuo che aggredisce e insulta un donna, per di più disabile, va punito severamente già solo per questo. Ma… - _Afrodite_A : RT @Giulio_Firenze: Tanto siete e resterete delle nullità, degli escrementi, dei perdenti. Forza Beatrice - S_A_M_76 : RT @EugenioCardi: Sempre perché il razzismo non esiste in questo Paese. Mi fate vomitare per quanto mi fate schifo, razzisti di merda! ?? h… -