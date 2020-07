Zaniolo Juve, i bianconeri devono fare attenzione all’Inter (Di sabato 11 luglio 2020) Zaniolo Juve, i bianconeri devono fare attenzione all’Inter. Paratici vigila sulla Roma, ma i nerazzurri potrebbero sfruttare la clausola Prosegue il pressing su Nicolò Zaniolo da parte della Juventus, ma per il talento giallorosso si profila un altro derby d’Italia con l’Inter, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport. Fabio Paratici vigila sulla Roma – si legge -, ma i nerazzurri si sono riattivati e avrebbero lo sconto grazie alla clausola. Sarà un testa a testa di mercato per il numero 22 dei giallorossi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

