Zangrillo: "Non mi candido a sindaco di Milano. Sala deve restare dov'è" (Di sabato 11 luglio 2020) Se Pier Luigi Lopalco si candida a consigliere regionale per la Puglia al fianco di Emiliano, perché non pensare ad Alberto Zangrillo come futuro sindaco di Milano? Epidemiologi, virologi, immunologi, primari e medici di vari livelli sono stati grandi protagonisti in questo lungo periodo di lotta al coronavirus e Zangrillo è stato al centro di diverse diatribe con i suoi stessi colleghi, il primo che ha cercato di ridimensionare l'emergenza, nonostante si trovi nella regione più colpita, la Lombardia.Oggi, Zangrillo, che è prorettore dell'Università Vita-Salute San Raffaele, ha commentato la rubrica di Massimo Gramellini che ha ironizzato immaginando un'epidemia di esperti in politica. Il noto medico del San Raffaele ha ... Leggi su blogo

