Tronchetti Provera “L’Italia deve darsi credibilità e continuità” (Di sabato 11 luglio 2020) POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – “Se l’Italia fosse capace di darsi una credibilità e una continuità nel comportamento, avremmo delle ricchezze che arrivano da noi”. Così l’amministratore delegato e vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, Marco Tronchetti Provera, intervenendo alla XIX edizione del Festival “Il libro possibile” a Polignano a Mare in Puglia, in un dibattito su come è cambiato il nostro Paese negli ultimi decenni. “Se non ci viene dato da fare nulla siamo bravi a non fare nulla – ha aggiunto -. Se ci viene data l’occasione di trovare scorciatoie le troviamo, ma se facciamo leva sulle bellezze che attraggono gli altri a venire nel nostro Paese, usciremmo da questa situazione più ricchi, soprattutto ricchi di speranza ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Tronchetti Provera “L'Italia deve darsi credibilità e continuità” POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – “Se l'Italia fosse capace di darsi una credibilità e una continuità nel comportamento, avremmo delle ricchezze che arrivano da noi”. Così l'amministratore delegato e ...

POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – “Se l'Italia fosse capace di una e una continuità nel comportamento, avremmo delle ricchezze che arrivano da noi”. Così l'amministratore delegato e ... Tronchetti Provera “L'Italia deve darsi credibilità e continuità” POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – “Se l'Italia fosse capace di darsi una credibilità e una continuità nel comportamento, avremmo delle ricchezze che arrivano da noi”. Così l'amministratore delegato e ...

POLIGNANO A MARE (BARI) (ITALPRESS) – “Se l'Italia fosse capace di una e una continuità nel comportamento, avremmo delle ricchezze che arrivano da noi”. Così l'amministratore delegato e ... Tronchetti Provera “Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna” ROMA (ITALPRESS) – “Leclerc è un misto tra Villeneuve e Senna: ha la spregiudicatezza che aveva Villeneuve e la naturalezza di guida, la tranquillità apparente dei campioni come Senna”. Così ...

CorriereCitta : Tronchetti Provera “L’Italia deve darsi credibilità e continuità” - Notiziedi_it : Tronchetti Provera “L’Italia deve darsi credibilità e continuità” - Michele010261 : @EnzoDandy @Zer0Tituli @pisto_gol Questo solo se hai una società quadrata. Noi abbiamo preso Marotta, ma hanno anco… - AnsaPuglia : Tronchetti Provera, servono progetti credibili per ripartire. L'ad e vicepresidente esecutivo del Gruppo Pirelli a… - PersilQ : Tronchetti Provera: 'Bisogna ringraziare l'Europa che ci sta ELARGENDO tutto questo denaro'. Ma dove vogliamo andare... -