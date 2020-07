Tonali, l’agente: “Sandro nato grande. Diventerà un campione. Inter ha colmato gap con la Juventus” (Di sabato 11 luglio 2020) Beppe Bozzo, agente del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, ha parlato al Foglio Sportivo del suo assistito e delle vicende di mercato che lo vorrebbero presto in una big: Inter e Juventus in vetta.Tonali: un predestinatocaption id="attachment 889801" align="alignnone" width="594" Tonali (Getty images)/captionTonali è senza dubbio uno dei calciatori più contesi dalle big in vista della riapertura del mercato, il suo procuratore ha avuto ovviamente parole al miele per lui: "Tonali incarna l'unicum perché è nato grande", ha detto Beppe Bozzo. "Sandro è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua ... Leggi su itasportpress

L’agente di Tonali : “Diventerà un campione. Inter alla pari con la Juventus” “ Tonali ha tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto alla sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un ...

“ ha tutto: è brillante, sa ragionare, ha grande senso di responsabilità che lo rende molto più maturo rispetto sua età. Fattori che certamente lo agevoleranno sulla strada per diventare un ... Calciomercato Napoli - parla l’agente di Sandro Tonali : “Può imporsi subito in un top club” Uno dei gioielli del calcio italiano è senza dubbio Sandro Tonali, già nel giro della Nazionale azzurra di Roberto Mancini. Il giovane centrocampista del Brescia ha davanti a sé tanti club disposti a fare carte false pur di ...

passione_inter : #Bozzo, agente #Tonali: 'L'#Inter ha colmato il gap con la #Juventus. Sandro ha tutto: è nato grande' -… - ItaSportPress : Tonali, l'agente: 'Sandro nato grande. Diventerà un campione. Inter ha colmato gap con la Juventus' -… - MatteoDentini : L’agente di #Tonali è uscito allo scoperto direi. - zazoomnews : L’agente di Tonali: “Diventerà un campione. Inter alla pari con la Juventus” - #L’agente #Tonali: #“Diventerà - sburrodue : @RiccardoDanna1 @Inter @DocStrowman sei l’agente di Tonali? -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali l’agente Inter, Lautaro non si muove per meno di 111 milioni. Ma se il Barça aprisse su Arthur... La Gazzetta dello Sport