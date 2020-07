Tensione prima di Juve-Atalanta, “vi scansate?” Lo staff: “testa di cazzo, terrone del cazzo” [VIDEO] (Di sabato 11 luglio 2020) Manca poco per la partita di campionato tra Juventus e Atalanta, una sfida fondamentale per la corsa scudetto. Gli uomini di Gasperini sono la squadra più forma del momento, l’11 di Sarri deve riscattare la sconfitta contro il Milan. Nel frattempo Tensione prima della sfida. In partenza per Torino, l’allenatore Gasperini è stato avvicinato da un tifoso con la maglia numero 10 del Napoli.“Stasera dopo dieci anni ve la giocate o gli regalate la partita come al solito? Forza Napoli”. Gasperini si rivolge al ragazzo in modo pesante: “Pedala coglione”. Più dure le parole dello staff: “Testa di cazzo, terrone del cazzo”. Il basso ecco il VIDEO. Tifoso ... Leggi su calcioweb.eu

