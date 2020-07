Sondaggi: il centrodestra vincente con ogni sistema elettorale, ma Fi può essere decisiva. Col proporzionale Renzi fuori dal Parlamento (Di sabato 11 luglio 2020) Se si tornasse oggi alle urne il centrodestra unito avrebbe la maggioranza in Parlamento, a prescindere dal sistema elettorale scelto. Diverse sarebbe invece il peso di Forza Italia, mentre chi deve guardare alle soglie di sbarramento è Matteo Renzi: in questo momento nel caso di un proporzionale puro la sua Italia Viva non sarebbe nemmeno in grado di superare il tetto del 3 per cento. Sono alcune delle conclusione a cui arriva il Sondaggio condotto da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, simulando un ritorno alle urne sulla base delle intenzioni di voto dal 2 maggio al 9 luglio: quindi con la Lega al 25,5%, il Pd al 20% e il M5s al 18,1%, poi FdI (16,4%), Forza Italia (7,7%) e Azione (3%). La previsione prende in considerazione quattro scenari: le ... Leggi su ilfattoquotidiano

