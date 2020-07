Roma, Fonseca: “Risultato importante per difendere il quinto posto” (Di sabato 11 luglio 2020) “Ho detto ai ragazzi che il successo contro il Parma sarebbe stato inutile se oggi non avessimo vinto. Quello di oggi è un risultato importante per il morale e per difendere il quinto posto”. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca dopo la vittoria esterna della sua Roma per 3-0 contro il Brescia al Rigamonti. La formazione giallorossa protegge il quinto posto in classifica e lo fa grazie alle reti di Fazio, Kalinic e Zaniolo, al ritorno al gol dopo l’infortunio: “Sono soddisfatto di tutta la squadra. Dobbiamo fare gol, oggi ne abbiamo fatti tre ma possiamo farne ancora di più. C’è poco tempo per allenarsi e se c’è la possibilità di dare minutaggio a chi solitamente gioca meno, bisogna sfruttarla”. Buoni ... Leggi su sportface

Roma - Fonseca : "La squadra sta meglio - ha più fiducia" Roma - Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Paulo Fonseca che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ...

- Seconda vittoria consecutiva per la di Paulo che questa sera ha battuto 3 a 0 il Brescia di Diego Lopez. I giallorossi escono dalla crisi dei tre stop contro Milan, Udinese e ... Roma - Fonseca soddisfatto : “Possiamo fare di più - importante vincere oggi” La Roma torna a sorridere. I giallorossi vincono contro il Brescia, bissando la vittoria ottenuta contro il Parma. In questo modo i capitolini blindano la quinta posizione valevole la qualificazione all'Europa League. [caption ...

La torna a sorridere. I giallorossi vincono contro il Brescia, bissando la vittoria ottenuta contro il Parma. In questo modo i capitolini blindano la quinta posizione valevole la qualificazione all'Europa League. [caption ... Brescia-Roma 0-3 : Fazio - Kalinic e Zaniolo - seconda vittoria consecutiva per Fonseca Contro una squadra quasi retrocessa doveva arrivare una vittoria, e vittoria è stata: la Roma supera 3-0 il Brescia ed espugna il "Mario Rigamonti" grazie alle reti di Fazio, Kalinic e di Zaniolo, di nuovo in gol dopo 204 giorni e un grave ...

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Roma #Fonseca: 'Vittoria pesante, ma bisogna segnare più gol' #BresciaRoma - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'Abbiamo dimostrato ambizione, qualità di gioco, abbiamo meritato di vincere' - juve_magazine : RT @calciomercato_m: ROMA - Fonseca: 'Abbiamo dimostrato ambizione, qualità di gioco, abbiamo meritato di vincere' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: ROMA - Fonseca: 'Abbiamo dimostrato ambizione, qualità di gioco, abbiamo meritato di vincere' - Sport_Mediaset : #Roma, #Fonseca: 'La mia ricetta: ambizione e qualità. Vittoria convincente'. #SportMediaset #BresciaRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Roma, Dzeko: "Manchester favorito per la vittoria". Fonseca: "Testa al Siviglia" Corriere dello Sport Roma, Fonseca: “Risultato importante per difendere il quinto posto”

“Ho detto ai ragazzi che il successo contro il Parma sarebbe stato inutile se oggi non avessimo vinto. Quello di oggi è un risultato importante per il morale e per difendere il quinto posto”. Queste l ...

E-MAIL diretta@marione.net

Fonseca conferma la difesa a tre con Fazio che gioca al posto dello squalificato Cristante . Torna Kolarov a sinistra ...

“Ho detto ai ragazzi che il successo contro il Parma sarebbe stato inutile se oggi non avessimo vinto. Quello di oggi è un risultato importante per il morale e per difendere il quinto posto”. Queste l ...Fonseca conferma la difesa a tre con Fazio che gioca al posto dello squalificato Cristante . Torna Kolarov a sinistra ...