Ricciardi: «Gli italiani si diano una regolata. Vedo un grande sbracamento generale» (Di sabato 11 luglio 2020) Il consulente del Ministero della Sanità, Walter Ricciardi, ammonisce a La Stampa: c’è un generale sbracamento nei confronti dell’epidemia e che invece bisogna avere attenzione verso un virus epocale come il Covid. «Serve continuare ad avere quella capacità di reazione rapida che lo stato di emergenza ha garantito fino ad oggi. Qualcuno forse non lo ha ancora capito ma siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in questa situazione nessuno può dirsi al sicuro. Nemmeno chi come noi ha parzialmente risolto i problemi». Ricciardi ha aggiunto: «Caldo e alto tasso di umidità ne ostacolano la diffusione ma da soli non ... Leggi su ilnapolista

