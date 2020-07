Recovery Fund, Conte all'Aja da Rutte: 'Convergenza non piena, ma lavoriamo' (Di sabato 11 luglio 2020) Forse l'italianissimo "tiramisu" di fine cena non ha proprio fatto effetto e convinto il premier olandese Mark Rutte a tirarla su, tutti insieme, l'Europa. Perlomeno, questo, a suo dire, era l'... Leggi su tg.la7

