MLS is Back Tournament, girone B – Frei e Vega insuperabili: Sounders-Quakes finisce 0-0 (Di sabato 11 luglio 2020) I campioni in carica dei Seattle Sounders iniziano all’ESPN Wide World of Sports Complex di Disney World la loro avventura nel girone B della MLS is Back Tournament con un pareggio a reti bianche contro i San Jose EarthQuakes. Grandi protagonisti, in una gara che a dispetto del risultato non ha lesinato emozioni, sono stati i due esperti portieri. Il 34enne svizzero Stefan Frei nella compagine dello stato di Washington ed il 36enne argentino Daniel Vega in quella californiana si sono resi protagonisti di diversi interventi di rilievo. Nella prima mezzora i San Jose EarthQuakes, senza vittorie negli ultimi nove confronti diretti, esercitano una marcata supremazia a livello territoriale arrivando ad impegnare Frei con i tentativi ... Leggi su news.superscommesse

Il New England Revolution si prende nella prima giornata del girone C dell’MLS is Back Tournament la rivincita sul Montreal Impact vittorioso nell’opening-season del 29 febbraio: la compagine del Mass ...

Thierry Henry si inginocchia in campo per 8’46’’ per ricordare George Floyd

Lo sport americano sta pian piano ripartendo dopo la pandemia – che negli Stati Uniti continua a far registrare numeri preoccupanti – e il ritorno in campo della Mls, la Major League Soccer di calcio, ...

