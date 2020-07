Manchester United, Solskjaer: “Incrociare l’Inter in Europa League? Magari, non vediamo l’ora di giocare” (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, nel corso della conferenza stampa, ha commentato l’esito dei sorteggi di Europa League, ipotizzando anche un’eventuale finale con l’Inter di Lukaku e Young: “Non guardo troppo lontano. Adesso penso alla prossima partita, ci dobbiamo concentrare su quella. Ora siamo concentrati sul campionato, ma guardiamo alle future rivali. Potremmo giocare contro i Wolves, oppure potremmo incontrare Ashley Young e Romelu Lukaku quindi ci sono sicuramente partite che non vediamo l’ora di giocare e dobbiamo solo continuare a correre. “Non vedo l’ora di giocare, sarà un mini-torneo. Ho lavorato anche in un Europeo e in un Mondiale. La squadra vivrà tutta insieme ... Leggi su sportface

