Maltempo, tempesta estiva in Lombardia, vento a 130 all'ora e tetti divelti a Milano (Di sabato 11 luglio 2020) Nel pomeriggio un nubifragio ha colpito la regione con danni alle colture. A Bergamo frane, Brescia chiude i cimiteri per due giorni. In Alto Adige frana a San Vigilio di Marebbe. Miglioramento previsto nelle prossime ore Leggi su repubblica

Maltempo - la tempesta d’estate mette ko Nord e Sud con nubifragi - grandine e forti venti : danni incalcolabili all’agricoltura Alberi da frutto e vigneti sradicati, rami spezzati, campi allagati, erba dei pascoli distrutta, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute a terra, il tutto con danni incalcolabili nelle aziende agricole da Nord a Sud. ...

Alberi da frutto e vigneti sradicati, rami spezzati, campi allagati, erba dei pascoli distrutta, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute a terra, il tutto con nelle aziende agricole da a Sud. ... Maltempo - tempesta di grandine a Taranto Si contano i danni nel tarantino dopo ore di intenso Maltempo che hanno messo in ginocchio la città e la provincia. Coldiretti Puglia lancia l’allarme per gli enormi danni provocati dal vento forte, la pioggia battente e soprattutto ...

Si contano i danni nel tarantino dopo ore di intenso che hanno messo in ginocchio la città e la provincia. Coldiretti Puglia lancia l’allarme per gli enormi danni provocati dal vento forte, la pioggia battente e soprattutto ... Maltempo - Coldiretti : “La tempesta estiva abbatte i raccolti - perso un anno di lavoro” “Edifici scoperchiati, piante sradicate, serre divelte, campi allagati, erba dei pascoli distrutta, frutta e verdura rovinate e coltivazioni di cereali abbattute con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole con ...

All'ospedale di Manerbio 16 nuovi nati in un giorno: da qui iniziò l'incubo Covid nel Bresciano All'ospedale di Manerbio, in provincia di Brescia, in un giorno sono nati 16 bambini. Si tratta di un ev ...

Una tromba d'aria ha investito nel tardo pomeriggio di oggi l'hinterland milanese provocando ingenti danni. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per rimuovere alberi abbattuti, per allagamenti di ...

