Lutto nel mondo del calcio, è morto a 85 anni Jack Charlton (Di sabato 11 luglio 2020) Lutto nel mondo del calcio. All’età di 85 anni è morto Jack Charlton, leggenda inglese e protagonista nei Mondiali vinti nel 1966 dalla selezione dei Tre Leoni. Il fratello maggiore di Bobby, fuoriclasse del Manchester United, aveva invece giocato al Leeds per vent’anni, prima di diventare allenatore negli anni ’80. Da ct dell’Irlanda condusse la selezione fino ai quarti di finale di Italia ’90, battuto proprio dagli azzurri. Jack Charlton era affetto da demenza senile e da un anno gli era anche stato diagnosticato un linfoma. Leggi su sportface

