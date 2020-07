Ligabue, grave lutto per il cantante: il suo messaggio (Di sabato 11 luglio 2020) REGGIO EMILIA - Il suo ricordo con le foto a fine articolo. "Ci vediamo da Mario, prima o poi...". Addio a Mario Zanni, il gestore del Bar Mario di San Martino in Rio, paese vicino a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, immortalato da Luciano Ligabue in più canzoni. La più nota: "Bar Mario" del 1990, uno dei primi successi del cantautore emiliano. E poi "Certe notti" del 1995. Mario Zanni è morto a 80 anni. E il cordoglio del rocker non si fa attendere, è un video che lo ricorda postato nei social. E le parole: "Ciao Marietto. Grazie. Ora riposati". (Continua...) Ligabue, l'ultimo saluto La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Rossi, in via don Borghi a San Martino in Rio, da ... Leggi su howtodofor

Addio Mario, il barista reso celebre dalle canzoni di Ligabue

Grave lutto per Ligabue, addio a Mario. Al momento lo stesso Luciano Ligabue ha deciso di non pubblicare nulla in merito sui social preferendo il silenzio per la triste scomparsa del suo amico di semp ...

