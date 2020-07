Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino a venerdì 17 Luglio: nuova ondata freddo, nubi compatte nella prossima settimana (Di sabato 11 luglio 2020) Queste le Previsioni Meteorologiche dell’Aeronautica Militare per la giornata di domani e fino al 17 Luglio. Domani, domenica 12 Luglio Nord nuvolosità irregolare a tratti intensa su Piemonte, restante Appennino, Prealpi della Lombardia e vicine aree pianeggianti con associati residui rovesci al mattino. Nel pomeriggio attese temporanee schiarite prima di un nuovo aumento della copertura nuvolosa su Alpi piemontesi e Prealpi lombarde; sul resto del nord cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali annuvolamenti compatti ad evoluzione diurna sui rilievi con associati isolati rovesci. Dalla sera nubi progressivamente più compatte su Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Alpi Venete e Friulane. Centro e in Sardegna tempo ... Leggi su meteoweb.eu

Le previsioni METEO : l’Anticiclone africano con i 50 gradi del Sahara. Influenza Italia Quando arriva l’Estate bisogna avere la consapevolezza che la struttura anticiclonica ormai dominante, ovvero quella africana, è in grado di condizionare pesantemente l’esito delle previsioni METEO . In passato è ...

Quando arriva l’Estate bisogna avere la consapevolezza che la struttura anticiclonica ormai dominante, ovvero quella africana, è in grado di condizionare pesantemente l’esito delle . In passato è ... Previsioni Meteo domani domenica 12 luglio | tempo variabile Per la giornata di domani Previsioni Meteo domenica 12 luglio 2020: cieli variabili con nuvolosità al nord e sereno nel resto della penisola. I venti saranno moderati. Mari da mosso a localmente mossi. Temperature in aumento. Analisi delle ...

Per la giornata di 12 2020: cieli variabili con nuvolosità al nord e sereno nel resto della penisola. I venti saranno moderati. Mari da mosso a localmente mossi. Temperature in aumento. Analisi delle ... Previsioni Meteo oggi sabato 11 luglio | tempo variabile Per la giornata di oggi Previsioni Meteo sabato 11 luglio 2020: cieli variabili con rovesci al nord, schiarimenti al centro e sereno al sud. Mari da mosso a poco mossi. Temperature in ribasso. Analisi delle temperature, nuvolosità venti e ...

