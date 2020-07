Juventus Atalanta, Sarri: “Pjanic ha un problema all’adduttore” (Di domenica 12 luglio 2020) Juventus Atalanta – La squadra di Maurizio Sarri rimonta due volte gli avversari grazie ai due rigori siglati da Cristiano Ronaldo e guadagna un altro punto sulla Lazio. Ospiti in vantaggio prima nel primo tempo con Duvan Zapata e poi con Malinovski nella ripresa. I bergamaschi restano così a -9 e concedono all’Inter la possibilità di raggiungere la Lazio. Il tecnico dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la gara di questa sera. Juventus Atalanta: le parole di Sarri “Scudetto? So che abbiamo affrontato una delle squadre più in forma d’Europa. Sono partite molto difficile e abbiamo fatto l’errore di voler la palla addosso. In questo modo spesso è molto rischioso giocare come si è visto ... Leggi su juvedipendenza

Juventus-Atalanta - Gasperini è una furia per il primo rigore : "tagliamo le braccia a De Roon" L'Atalanta esce arrabbiata dall'Allianz Stadium dopo un 2-2 che, in altre occasioni, sarebbe stato accolto come un successo.

L'Atalanta esce arrabbiata dall'Allianz Stadium dopo un 2-2 che, in altre occasioni, sarebbe stato accolto come un successo. La prestazione sfornata dai nerazzurri però li induce a recriminare, ... Juventus-Atalanta : Agnelli impazzisce di gioia al rigore di Ronaldo (VIDEO) La Juventus, di rigore , forse chiude il discorso scudetto. Al 90′ del match contro l'Atalanta, valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, Cristiano Ronaldo trova la rete del 2-2 che chiude a tripla ...

Juventus - Bonucci : «Vittoria di sacrificio. Atalanta dura» Leonardo Bonucci ha commentato il pareggio conquistato contro l'Atalanta: le dichiarazioni del difensore della Juventus

