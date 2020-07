Incrementare la spesa pubblica per colmare il vuoto della domanda (Di sabato 11 luglio 2020) La situazione economica è drammatica. Lo Stato deve spendere. Deve spendere di più, finché riesce a indebitarsi con i mercati o con l’Europa. Per averlo già scritto, per ribadirlo, mi scuso con i lettori de il manifesto, fra i pochi quotidiani che ormai ospitino opinioni autonome, non preconcette, critiche. Le previsioni degli organismi internazionali sul 2020 convergono su un crollo di circa 200 miliardi del Pil italiano, nella speranza che una seconda ondata pandemica non sopravvenga nei prossimi mesi. E’ … Continua L'articolo Incrementare la spesa pubblica per colmare il vuoto della domanda proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

