Ida Platano, separazione con Riccardo Guarnieri: fatale il lockdown (Di sabato 11 luglio 2020) Mesi durissimi per le coppie di Uomini e Donne. Dopo Giovanna Abate e Sammy Hassan, uno degli amori più recenti durati un soffio, anche le storiche accoppiate hanno iniziato a cedere. Ecco allora che Tara Gabrieletto e Cristian Gallella annunciano la fine del loro matrimonio dopo 4 anni. E ora sembra essere il turno di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, secondo i rumors in crisi da un po’. Ida Platano: “Sono 2 mesi che non ci vediamo” La rottura è stata confermata dalla stessa dama del Trono Over, la cui storia con Riccardo non è stata certo tra le più tranquille. Ora però la separazione sembra definitiva: “Togliere l’anello di Riccardo è stato un gesto istintivo che ho fatto dopo ... Leggi su thesocialpost

Uomini e Donne - Ida Platano vuota il sacco su Riccardo Guarnieri : “Lui non me le ha date…” Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri Ad oggi Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si sono ufficialmente lasciati. Tuttavia i due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne stanno attraversando un nuovo periodo di crisi ...

Ida rompe il silenzio su Ad oggi Ida e non si sono ufficialmente lasciati. Tuttavia i due ex protagonisti del Trono over di e stanno attraversando un nuovo periodo di crisi ... Ida Platano esperienza da dimenticare | Ex di Uomini e Donne nel passato Ida Platano racconta la sua esperienza da dimenticare all’interno della sua partecipazione a Temptation Island. La ex dama di Uomini e Donne infatti, diversi anni fa ha voluto affrontare il viaggio nei sentimenti insieme al suo ormai ex ...

Ida racconta la sua da all’interno della sua partecipazione a Temptation Island. La ex dama di e infatti, diversi anni fa ha voluto affrontare il viaggio nei sentimenti insieme al suo ormai ex ... Ida Platano e Riccardo Guarnieri : le parole della dama sulla loro rottura Uomini e Donne, news. Arrivano le prime dichiarazioni di Ida Platano, affidate al magazine ufficiale, sulla rottura con Riccardo Guarnieri. Arrivano le ultime news sui protagonisti più amati dal pubblico di Uomini e Donne. Oggi torniamo a ...

zazoomblog : Uomini e Donne Ida Platano vuota il sacco su Riccardo Guarnieri: “Lui non me le ha date…” - #Uomini #Donne… - zazoomnews : Ida Platano esperienza da dimenticare Ex di Uomini e Donne nel passato - #Platano #esperienza #dimenticare - Notiziedi_it : Ida Platano rompe il silenzio sulla crisi con Riccardo: la verità della dama - infoitcultura : Ida Platano confessa: “Riccardo non è in grado di darmi quello di cui ho bisogno” - newsnewsgossip : Ida Platano e Riccardo Guarnieri: storia al capolinea, ecco perché è finita di nuovo ? -