Highlights e gol Osasuna-Celta Vigo 2-1, Liga 2019/2020 (VIDEO) (Di sabato 11 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Osasuna-Celta Vigo 2-1, match valevole per la trentaseiesima giornata della Liga 2019/2020. A Pamplona gli ospiti passano in vantaggio al 10′ con il tocco sotto porta di Mina su assist di Aspas, ma al 23′ l’Osasuna trova il pareggio grazie alla rete di Enric. Quando ormai il pari sembra inevitabile, al 91′ i padroni di casa trovano il 2-1 finale con il colpo di testa di Josè. L’Osasuna continua così a sperare nell’Europa, mentre il Celta Vigo rischia di complicare decisamente la strada verso la salvezza a 180′ dal termine del campionato. Leggi su sportface

DIRETTA STREAMING – Brescia – Roma – Risultato LIVE - Gol e Highlights Inizierà alle ore 19.30 la sfida tra Brescia e Roma , sfida di campionato valida per la 32esima giornata di Serie A. Arbitro della partita sarà Calvarese. Stato di forma delle squadre Situazione oramai ...

Inizierà alle ore 19.30 la sfida tra e , sfida di campionato valida per la 32esima giornata di Serie A. Arbitro della partita sarà Calvarese. Stato di forma delle squadre Situazione oramai ... Highlights e gol Liverpool-Burnley 1-1 : Premier League 2019/2020 (VIDEO) Gli Highlights e le azioni salienti di Liverpool-Burnley 1-1, match della trentacinquesima giornata di Premier League 2019 / 2020 . Al 34′ passa in vantaggio la formazione di Klopp con il gol di Robertson servito splendidamente da Fabinho. Ma ...

Gli e le azioni salienti di 1-1, match della trentacinquesima giornata di / . Al 34′ passa in vantaggio la formazione di Klopp con il gol di Robertson servito splendidamente da Fabinho. Ma ... HIGHLIGHTS Lazio Sassuolo : gol e azioni salienti del match Gol e azioni salienti del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20: HIGHLIGHTS Lazio Sassuolo Gol e azioni salienti del match tra Lazio e Sassuolo, valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Liverpool-Burnley 1-1: E' pari e patta tra Liverpool e Burnley nel match della trentacinquesima giornata della Prem… - sportli26181512 : Norwich City-West Ham 0-4: Nel match valevole per la trentacinquesima giornata della Premier League, netta vittoria… - sportli26181512 : Watford-Newcastle 2-1: Il Watford porta a casa tre punti battendo in casa il Newcastle United in rimonta. Nella sfi… - zazoomnews : Highlights e gol Cittadella-Crotone 1-3: Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Cittadella-Crotone #Serie - zazoomblog : Highlights e gol Benevento-Venezia 1-1 Serie B 2019-2020 (VIDEO) - #Highlights #Benevento-Venezia #Serie -