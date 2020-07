Formula 2, GP Stiria 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica piloti (Di sabato 11 luglio 2020) Robert Shwartzman ha vinto gara-1 del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento con il Mondiale di Formula 2. Il pilota del team Prema Racing ha preceduto al termine di un duello molto serrato negli ultimi giri Tsunoda (Carlin), mentre il podio è stato completato dal cinese Guanyu Zhou (Uni-Virtuosi Racing), che è riuscito a resistere nelle ultime curve alla furiosa rimonta di Mick Schumacher (Prema Racing): il figlio di Michael ha quindi chiuso in quarta posizione. Luca Ghiotto, quarto in griglia di partenza, ha chiuso in undicesima posizione. ordine DI arrivo GARA GP STRIRIA Formula 2 1- R. Shwartzman (Prema Racing) 2- Y.Tsunoda (Carlin) 3- G.Zhou (Uni-Virtuosi Racing) 4- M.Schumacher (Prema Racing) 5- C. Ilott (Uni-Virtuosi Racing) 6- C.Lundgaard (Art Grand ... Leggi su sportface

