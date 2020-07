Enrico Letta su La7: “Conte? Tutti buoni a criticare ora, ma ha lavorato in una condizione difficilissima e da far tremare i polsi” (Di sabato 11 luglio 2020) “Conte è riuscito ad avere un rapporto positivo e sincero con gli italiani. Fare il lavoro che sta facendo Conte nel momento in cui l’ha fatto lui è roba da far tremare le vene dei polsi. Tutti buoni a criticare ora, anche se alcune critiche possono essere legittime. Ma Conte si è trovato in una condizione difficilissima”. Così, a “In Onda” (La7), l’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta, commenta le parole di Paolo Mieli, che in un editoriale sul Corriere della Sera ha definito il presidente del Consiglio “uno dei più straordinari illusionisti della storia”. E aggiunge: “Darei un suggerimento a Conte: qualunque rinvio della fine della situazione di emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

Quirinale - sfida Conte-Franceschini 2 outsider : Enrico Letta e Veltroni Premessa doverosa: per il Quirinale vale il detto che si usa per il Vaticano, chi entra Papa esce cardinale. Detto ciò, dietro le quinte, la politica inizia a scaldarsi in vista della partita per il Colle del 2022. Al momento per il Partito ...

