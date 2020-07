Covid in Campania, altri 7 casi positivi su 1.952 tamponi. Due pazienti guariti (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi trasmesso dall'Unità di Crisi della Regione Campania: sette casi positivi su 1.952 tamponi (il totale dei contagi sale così a 4.769... Leggi su ilmattino

VincenzoDeLuca : ++ 'INGRESSI IN ITALIA DEL TUTTO INCONTROLLATI IN QUESTE CONDIZIONI NON ARRIVEREMO NEANCHE A SETTEMBRE' ++ Leggi… - patriziarutigl1 : RT @mattinodinapoli: Covid in Campania, altri 7 casi positivi su 1.952 tamponi. Due pazienti guariti - mattinodinapoli : Covid in Campania, altri 7 casi positivi su 1.952 tamponi. Due pazienti guariti - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 4.769: altri 7 casi trovati in 3 province. Le tabelle… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni del #Piemonte e della #Campania #Coronavirus #COVID__19 -