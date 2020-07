Coronavirus, ora che ci si dovrebbe preparare alle ricadute si va avanti per limitazioni (Di sabato 11 luglio 2020) Oggi Facebook mi ha ricordato il mio “colloquio” virtuale con Roberto Burioni del 2018. Mi accusava sulla sua pagina di non essere preparato solo perché ero in disaccordo sui vaccini antinfluenzali. La verità è che io in quarant’anni di professione medica non l’ho mai fatto perché ho sempre pensato che spesso mutano e un vaccino preparato l’anno prima possa non essere valido. Comunque alla fine del mio articolo consigliavo a tutti di fare una scelta con il proprio medico di base. Inoltre Burioni diceva a Giulia Grillo, allora ministro della salute, di fare attenzione ai “consulenti” che si sceglieva. Purtroppo la Grillo non mi ha mai voluto come consulente altrimenti avremmo insieme fatto cose che avrebbero ridotto il numero di morti in Regione Lombardia – come io continuo a credere. Certo i virologi che ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora Coronavirus, ultime notizie: paura nel Modenese, sette casi di contagio in una ditta di carni Fanpage.it Coronavirus, in aumento i contagi ma calano ancora i decessi | Voce Di Mantova

Cala di 28 il numero di ricoverati (871), mentre si riduce di 2 il numero dei ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 69. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 12.519, con un cal ...

Coronavirus, a Roma dodici nuovi casi. Diciannove in totale nel Lazio

Dodici nuovi positivi al Coronavirus a Roma città, sei in provincia ed uno a Latina. Sono 19 i nuovi contagi Covid19 registrati nella regione Lazio alla giornata di sabato 11 luglio. Come comunica la ...

