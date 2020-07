Corleone, condannato per mafia prende il reddito di cittadinanza (Di sabato 11 luglio 2020) La Guardia di Finanza di Corleone, nel corso dei controlli relativi ai benefici erogati dall’INPS, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino di Corleone, percettore indebitamente del reddito di cittadinanza. In particolare le Fiamme Gialle, da informazioni acquisite a seguito di attività info-investigativa, hanno riscontrato che l’uomo, ammesso al reddito di cittadinanza fin dal mese di aprile 2019, risultava sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di soggiorno nel Comune di Corleone e aveva riportato una condanna in via definitiva per il reato di associazione mafiosa. Una condizione che preclude l’ottenimento del beneficio. Per questo motivo i militari operanti hanno proceduto a denunciare C.A. alla ... Leggi su direttasicilia

