Campani mangioni e pantofolai ma hanno anche un incredibile primato positivo (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È bell ‘o magnà”, “Omo de panza omo de sostanza”, “Meglio murí sazzio ca campà diúno” e potremmo continuare all’infinito con detti e proverbi che esaltano la bontà del cibo e la sua fondamentale presenza nella nostra vita. Mangiare troppo e muoversi poco è, però, un connubio pericoloso per la popolazione italiana come riportano i dati emersi dalle indagini di sorveglianza Passi (Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), che monitora lo stato di salute degli italiani. Da quanto emerso dal nuovo report la Campania è tra le regioni della penisola a registrare i risultati peggiori in tema di attività fisica, sovrappeso e obesità, consumi di frutta e verdura. Con il 52% di sedentari, la ... Leggi su anteprima24

