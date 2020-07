Autostrade, Roberto Fico: "Chi sbaglia va via" (Di sabato 11 luglio 2020) Il Presidente della Camera Roberto Fico è assolutamente in linea con la posizione del Movimento 5 Stelle sulla revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e lo ha ribadito questa mattina in un'intervista concessa a La Repubblica.L'esponente pentastellato non ha dubbi:Mi interessa affermare un principio dopo la tragedia del ponte Morandi: è finito il tempo in cui può succedere un disastro e chi ha la concessione di un bene pubblico pensa di farla franca, perché si sente proprietario di quel bene. I beni pubblici vengono affidati, chi sbaglia, va via. Non c’è ricco o potente che tenga.Sì alla revoca, dice Fico, ma "con un piano preciso che riesca a supportarne la gestione". La decisione sarà presa a brevissimo dal Consiglio dei Ministri, ... Leggi su blogo

L’amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi è indagato per le barriere antirumore non a norma L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia S.p.A. (Aspi) Roberto Tomasi è indagato dalla Procura di Genova per l’installazione delle barriere antirumore lungo la rete autostradale che non sarebbero a norma . A ...

