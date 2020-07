Atletica – Marcell Jacobs vola a Rieti, ottimo esordio dell’azzurro suo 100 metri: “bene ma mi aspettavo di più” (Di sabato 11 luglio 2020) La stagione di Marcell Jacobs nei 100 metri scatta dal crono di 10.21 (+1.1) ottenuto in finale dopo il 10.22 (+1.7) della batteria al Trofeo Città di Rieti. Sulla pista dello stadio Guidobaldi, in un pomeriggio decisamente caldo (32 gradi) lo sprinter azzurro delle Fiamme Oro firma un esordio incoraggiante. Il velocista che vanta un primato personale di 10.03 centrato nella scorsa stagione rompe il ghiaccio in batteria, con una partenza ancora da aggiustare, migliorata invece in finale, dove si lascia alle spalle il campione italiano dei 200 metri Antonio Infantino (Athletic Club 96 Alperia) con 10.58 dopo il 10.51 della batteria, e lo junior ostacolista Lorenzo Simonelli (Esercito) in decisa crescita, 10.68 in finale dopo il 10.63 della ... Leggi su sportfair

Atletica : Marcell Jacobs debutta a Rieti - poi l’appuntamento con Tortu a Savona Rieti poi Savona, il tutto nel giro di appena cinque giorni. È questo il calendario degli appuntamenti dello sprinter delle Fiamme Oro, Marcell Jacobs, che ha deciso di dedicare interamente la sua stagione 2020 allo sprint. L’azzurro ...

StefanoLovati : RT @atleticaitalia: #atletica Marcell Jacobs 10.21 (+1.1) in finale nei 100 metri a #Rieti dopo il 10.22 (+1.7) della batteria... ecco il V… - atleticaitalia : #atletica Marcell Jacobs 10.21 (+1.1) in finale nei 100 metri a #Rieti dopo il 10.22 (+1.7) della batteria... ecco… - billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica Buono il debutto a Rieti dello sprinter Marcell Jacobs nei 100 (10.21), ok anche in batteria (10.22): “Ma mi… - atleticaitalia : #atletica Buono il debutto a Rieti dello sprinter Marcell Jacobs nei 100 (10.21), ok anche in batteria (10.22): “Ma… - billjavelin : RT @atleticaitalia: #atletica VIDEO | Marcell Jacobs 10.22 (+1.7) in batteria a Rieti nei 100 metri. Finale alle 18.30 @Coninews @ItaliaT… -