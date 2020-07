Anziano colpito da infarto salvato in extremis da un carabiniere (Di sabato 11 luglio 2020) , Visited 169 times, 172 visits today, Notizie Simili: In un anno costi dei conti correnti aumentati fino… Gli sportivi olbiesi, gli "atleti da coronavirus" e… Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la ... Leggi su galluraoggi

cagliaripad : Jerzu: anziano colpito da infarto viene salvato dalla prontezza di un carabiniere - PGranati : @Andrea__Monti Ovviamente IL MERDA ha colpito un anziano impossibilitato a difendersi o solo reagire, ed è scappat… - Manueloz12 : @VNotKind Mi accorgo che non figuri più il video, ma mi ha colpito...è un anziano!! - GraalTruth : @Alemammana97 @SignorErnesto Mmhh lavoratori RSA con equipaggiamento e protezione? Ma nessuno pensa che chi abbia… - AngeloTani : Screzi,di famiglie nigeriane... “Nella notte a Candelo (#Biella) due fratelli hanno iniziato a litigare,forse per… -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano colpito

Sardegna Reporter

Una banale lite per una bicicletta avrebbe potuto avere conseguenze serie. Ieri mattina alle 7.30 due Volanti della polizia di Stato sono intervenute in piazzale Gondar a Bellariva per sedare una riss ...Dovrà ringraziare la prontezza di un vice brigadiere dei carabinieri un anziano colpito da infarto a Jerzu in un appartamento di fronte alla caserma del paese. Quando l’uomo ha accusato il malore la m ...