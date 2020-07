Allarme Covid: se i focolai da 10 diventano 100 la situazione rischia di sfuggire al controllo (Di sabato 11 luglio 2020) Walter Ricciardi, docente di sanità pubblica all’Università Cattolica e consulente del ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus, rilascia oggi un’intervista a La Stampa in cui dice che “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni” e che in questa fase nessuno può sentirsi al sicuro: «Per ora il sistema sta reagendo bene, ma vedo uno sbracamento generale sulle regole. E molte regioni che dovevano uscire ora dall’epidemia non lo faranno prima dell’autunno». Opposizioni e costituzionalisti storcono il naso. Uno scienziato come lei cosa dice della decisione di prorogare lo stato di emergenza? «Qualcuno forse non lo ha ancora capito ma siamo difronte a un evento epocale che durerà anni. La proroga è assolutamente indispensabile ... Leggi su nextquotidiano

