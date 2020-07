5 motivi (illuminanti e “spensierati”) per visitare la mostra di Buren in Città Alta (Di sabato 11 luglio 2020) GAMeC è riuscita a portare a Bergamo il grande artista francese, nonostante le grandi difficoltà degli ultimi mesi. Al Palazzo della Ragione, con i suoi suggestivi teli luminosi, sino al 1 novembre Leggi su ecodibergamo

Per iniziativa della GAMeC apre a Bergamo la mostra del celebre artista francese Daniel Buren. Dopo i mesi di sospensione delle attività dovuta al lockdown, la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contem ...“I lluminare lo spazio. Lavori in situ e situati” è il titolo della mostra, o meglio dell’installazione, che ha aperto i battenti nella Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione in Città Alta. Pro ...