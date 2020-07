Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 09:10 (Di venerdì 10 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ultimatum del governo ad Asti nuova proposta che tuteli l’interesse pubblico entro domenica o la revoca della concessione autostradale questo l’ultimatum dopo la sentenza della consulta e dopo il parere dei tecnici che hanno giudicato insoddisfacenti le proposte avanzate finora dalla società del gruppo Benetton non sono sufficienti ad essere giudicato Ivan Giuse per lo Stato e per i cittadini in termini di tariffe e risorse compensative e con un cambio di passo su manutenzione e controlli tra i partiti permangono opinioni diverse sia nel Movimento 5 Stelle che nel Partito Democratico sembra prevalere la linea dura il premier Conte stasera in Olanda per incontrare il suo omologo macfrut per un’intesa entro luglio sucopri Found ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: ingresso in Italia vietato da 13 Paesi, Conte: Preparati per eventuali nuove ondate Fanpage.it Brescia-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brescia di Diego López sfida in casa la Roma di Paulo Fonseca nel secondo anticipo della 32ª giornata di Serie A, in una gara delicata nel computo della lotta per l'Europa League e della lotta per ...

Napoli, lo spettacolo della Pompei subacquea: il complesso termale del Parco Sommerso di Baia

Dopo quasi 20 anni dall’istituzione del Parco Sommerso, avvenuta nel 2002, il Parco archeologico dei Campi Flegrei apre oggi al pubblico il nuovo percorso di visita al Parco Sommerso di Baia. Al centr ...

