Torino, Cairo: «Salvezza? Fatto passo in avanti, ora pensiamo all'Inter»

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo ha parlato della vittoria ai danni del Brescia e della prossima sfida contro l'Inter Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha così analizzato il momento del club granata e della lotta Salvezza: «Contro il Brescia è stato Fatto un bel passo avanti anche se dobbiamo mantenere i piedi per terra e lavorare. Già contro l'Inter sarà importante giocare una grande gara ed essere protagonisti di una bella prestazione. Dobbiamo mantenere compattezza e voglia. Con i nerazzurri sarà importantissimo e non è il caso di pensare al Genoa. Possiamo e dobbiamo fare bene»

