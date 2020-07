Tencent sbaraglia Sony nella trattativa per l'acquisizione di Leyou, società di Warframe (Di venerdì 10 luglio 2020) Oggi, la holding Leyou, società che detiene studi di sviluppo tra cui quello di Warframe, ha annunciato di essere entrata in trattative esclusive con il colosso Tencent per quanto riguarda la sua acquisizione. L'annuncio è stato fatto poco dopo l'interruzione delle negoziazioni. Nell'ambito di questa discussione, Leyou non intratterrà discussioni con altri offerenti al momento e parlerà esclusivamente con Tencent Mobility Limited, una consociata di Tencent.Recentemente anche Sony era interessata e stava potenzialmente preparando un'offerta per l'acquisto di Leyou con sede a Hong Kong. Leyou possiede diversi studi di sviluppo di giochi tra cui Digital Extremes, gli ... Leggi su eurogamer

