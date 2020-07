‘Temptation Island 7’: l’opinione di Isa sulla seconda puntata (Di venerdì 10 luglio 2020) Ma io guardo Temptation Island per cazzeggiare e per bearmi delle disgrazie altrui godendomi cornazze varie e poracciate a pioggia, ma quando nel programma si inserisce gente come Anna Boschetti a me la voglia di ridere e giocare passa, ve lo dico. E mi passa perché io trovo davvero TREMENDO ciò che dice e ancora più TREMENDO il messaggio che sta facendo passare. Ma ci rendiamo conto che stiamo assistendo al racconto di una donna che sta cercando di incastrare un uomo per ottenere una gravidanza che quest’uomo ha chiaramente detto di NON volere? Ma io la trovo una cosa di una gravità immensa. Immensa. E trovo davvero raggelante che una donna alla soglia dei 40 anni, già mamma di due figli, possa pensare di mettere al mondo una nuova creatura solo perché la vuole lei e fregandosene beatamente del fatto che il papà ... Leggi su isaechia

