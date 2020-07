Schifone (Fdi): “In Campania -90% di turisti, le nostre proposte per rimediare” (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La Campania ha perso il 90% dei turisti: la fotografia scattata dall’Osservatorio di Federalberghi conferma le preoccupazioni espresse quotidianamente da Fratelli d’Italia rispetto alla crisi del turismo derivante dall’emergenza Covid-19. Uno dei settore chiave per l’economia del Paese e della nostra regione è in ginocchio eppure ancora manca una valida strategia per rilanciarlo”. A sottolineare questo preoccupante dato è Marta Schifone, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, commentando i dati diffusi da Federalberghi sul crollo del turismo. “Per la Campania”, afferma la Schifone, “sarebbe opportuno pensare di avviare una campagna promozionale per favorire, almeno, la permanenza ... Leggi su anteprima24

