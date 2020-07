Problemi Call of Duty oggi 10 luglio: non funziona la Battaglia Reale Warzone (Di venerdì 10 luglio 2020) Problemi Call of Duty è stato uno dei topic più caldi per gli appassionati di sparatutto in prima persona lo scorso mese di maggio. Soprattutto per quanti sono appassionati della saga sparacchina a marchio Activision, ed in particolare della sua nuova Battle Royale, quel Call of Duty Warzone disponibile ormai da qualche mese per il download gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si è trattato infatti di un periodo intenso dal punto dei vista dei server, che più volte si sono ritrovati a non reggere il peso di una community sempre attivissima e impegnata ad affollare i campi di Battaglia virtuali messi a punto dal colosso americano e dai suoi team di sviluppo interni. Lo stesso purtroppo sta accadendo anche nella giornata di ... Leggi su optimagazine

_Call_Me_Liv : RT @centroasociale: Usano l’arma della moderazione per mantenere la loro posizione lavorativa e non mettere in discussione il potere, sono… - _mrbyte : @michiamofenice @0x800a Nei fatti pratico il #southworking da più di 5 anni, lavoro con persone dislocate in tutta… - soulfoodtogoes : @VodafoneIT zona di San Giusto Canavese ( To) è 5 giorni che ha problemi. Il call center dice non esserci proble… - cinema_ccp : @GiuseppeConteIT Ma scusi il decreto semplificazioni, è da 2 mesi che provo a chiamare @INPS_it call center non sa… - mmoku : @federicoorta @lucadegasper @VolaMalpensa @paola_demicheli @mitgov @EnacGov @GiuseppeConteIT @Assolombarda… -