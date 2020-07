Pogba, gol e rinascita: “Vedere Bruno Fernandes e gli altri mi diverte. Passo il tempo ad applaudirli” (Di venerdì 10 luglio 2020) Paul Pogba ha messo da parte i problemi fisici e sta tornando ai suoi standard elevati. Uno dei segreti del recupero, mentale e fisico del francese è da ricercare... nei compagni di squadra. L'arrivo di Bruno Fernandes, in modo particolare, ha avuto effetti positivi nell'economia del gioco del Manchester United ma anche nell'umore di Paul Pogba. Dopo tanti rumors sul proprio futuro e su possibili mal di pancia, il campione del Mondo con la Francia si sente decisamente felice.Pogba: "Sono felice. Passo il tempo ad applaudire i compagni"caption id="attachment 986301" align="alignnone" width="694" Pogba Bruno Fernandes (getty images)/captionIl centrocampista francese ha parlato ai media britannici dopo il 3-0 ... Leggi su itasportpress

Tre punti pesanti per il Manchester United sul campo dell'Aston Villa che consolidano la quinta posizione e permettono alla formazione di Solskjaer di portarsi a -1 dal Leicester, quarto in classifica ...