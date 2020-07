Omofobia, Ragazza Reagisce agli Insulti e Scoppia Rissa in Strada (Di venerdì 10 luglio 2020) Succede a Caltagirone in Sicilia, era stata attaccata in quanto lesbica e chiamata “al maschile”. Una Ragazza lesbica è rimasta coinvolta in una Rissa nel centro di Caltagirone in Sicilia a seguito di Insulti omofobi verso di lei. Sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri e polizia, non sarebbe stata esposta ancora nessuna deuncia. Secondo quanto raccontato dalla giovane e da chi ha assistito alla scena, sarebbe stata oggetto di Insulti e prese in giro, venendo anche chiamata “al maschile”. Stanca degli abusi orali subiti in questa maniera avrebbe reagito facendo nascere una Rissa contro i ragazzi che l’avrebbero aggredita verbalmente. Sulla faccenda si è espresso anche il presidente di Arcigay di Catania Armando Caravini: “Sono fiero ... Leggi su youreduaction

aragostabionda : Ho appena scoperto da mia madre che hanno aggredito una ragazza, nella mia città, perché lesbica. Non posso dire ch… - mao59 : RT @gayit: Ancora omofobia, aggredita una ragazza che rivendica: 'Sono #Lesbica e orgogliosa' - bearsic70 : RT @gayit: Ancora omofobia, aggredita una ragazza che rivendica: 'Sono #Lesbica e orgogliosa' - Domenic78941661 : RT @gayit: Ancora omofobia, aggredita una ragazza che rivendica: 'Sono #Lesbica e orgogliosa' - gayit : Ancora omofobia, aggredita una ragazza che rivendica: 'Sono #Lesbica e orgogliosa' -