Ogni weekend le pizze dei grandi chef a 20 €. Si comincia con Carlo Cracco (Di venerdì 10 luglio 2020) Tanto verde, lo sfondo di Villa Terzaghi a Robecco sul Naviglio che è una una delle ville più belle alle porte di Milano, le pizze gourmet di grandi chef, cominciando da Carlo Cracco, e i gelati di alcuni tra i migliori gelatieri d’Italia: tutto in una sola giornata. Anzi, più di una di una dato tutto che tutto questo si potrà provare tutti i fine settimana dal 10 al 26 luglio, e poi il 5 e 6 settembre: sono i Weekend del Gusto, appuntamenti speciali per godersi l’estate mangiando benissimo in un parco meraviglioso. Leggi su vanityfair

Ogni weekend le pizze dei grandi chef a 20 €. Si comincia con Carlo Cracco

Anzi, più di una di una dato tutto che tutto questo si potrà provare tutti i fine settimana dal 10 al 26 luglio, e poi il 5 e 6 settembre: sono i Weekend del Gusto ... alberghieri lombardi già ...

Weekend piovoso al nord, caldo afoso al Sud: punte di 40 gradi

Nuovo break temporalesco nel Nord Italia durante il weekend, mentre al Sud sarà ancora caldo afoso. L'artefice del cambiamento nel settentrione, spiega il meteorologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, sa ...

