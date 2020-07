Mose: proteste contro la grande opera davanti a San Marco (Di venerdì 10 luglio 2020) Una decina le imbarcazioni si sono radunate davanti a Piazza San Marco per protestare contro il Mose. Atteso anche il premier Conte per la prova delle paratoie. I barchini oggi davanti a San Marco si sono fatti trovare con le bandiere No-Mose, sotto l’occhio vigile della Polizia. Intanto giornalisti, vip, tecnici e politici si sono radunati per … L'articolo Mose: proteste contro la grande opera davanti a San Marco proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

