Limited Run Games annuncia l'arrivo di oltre 30 edizioni fisiche, inclusi 2 giochi per Game Boy Color (Di venerdì 10 luglio 2020) Limited Run Games ha rivelato che sta per lanciare copie fisiche per oltre trenta giochi, tra cui alcuni titoli molto popolari.Sebbene la maggior parte dei giochi sia disponibile in un secondo momento, Kunai e YS Origin sono in pre-ordine per Nintendo Switch in questo momento. I preordini per Star Wars Episode I: Racer partiranno oggi 10 luglio alle ore 16 italiane.Ecco l'elenco completo con le date di lancio:Leggi altro... Leggi su eurogamer

AkibaGamers : Durante il corso della conferenza stampa #LRG3 di #LimitedRunGames , la compagnia annuncia la bellezza di 30 edizio… - tech_gamingit : Limited Run annuncia la Monkey Island Anthology, un pacchetto che include tutte le avventure di Guybrush Threepwood… - oOShinobi777Oo : Limited Run annuncia la Monkey Island Anthology, un pacchetto che include tutte le avventure di Guybrush Threepwood… - GamingTalker : Limited Run Games, oltre 30 giochi in arrivo in edizione fisica - APlanetIt : Limited Run ha annunciato oggi un'edizione scatolata con i primi 4 Monkey Island in uscita a Ottobre 2020. Non sapp… -